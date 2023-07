Verstappen veruit de snelste in kwalificatie, maar start op Spa als zesde

Morgen staat geheel in het teken van de sprintrace op Spa-Francorchamps. Om 12.00 uur wordt er eerst een aparte kwalificatie verreden, die de startopstelling voor de sprintrace bepaald. Om 16.30 uur gaan de lampen uit voor vijftien rondjes racen op Spa. De winnaar van de sprintrace krijgt acht WK-punten

Verstappen moet vanaf de zesde startplaats proberen om zijn succes van vorig jaar te herhalen op het circuit in de Ardennen. Toen vocht Verstappen zich vanaf de veertiende startplek naar de zege.

Max Verstappen heeft de snelste tijd genoteerd in de kwalificatie voor de Grand Prix van België. Maar omdat de coureur van Red Bull Racing een gridstraf van vijf plekken heeft wegens een versnellingsbakwissel, start Charles Leclerc de race op zondag vanaf de eerste plek.

Ricciardo leek in eerste instantie door te gaan, maar zag zijn tijd afgepakt worden omdat hij buiten de baan kwam in de bochtencombinatie Eau Rouge/Raidillion.

Charles Leclerc zette de snelste tijd neer in het eerste deel, gevolgd door Verstappen. De afvallers waren Alex Albon (Williams), Zhou Guanyu (Alfa Romeo), Logan Sargeant (Williams), Daniel Ricciardo (AlphaTauri) en Nico Hülkenberg (Haas).

Vanwege de opdrogende baan werden de rondetijden sneller en sneller. De omstandigheden waren riskant. Lando Norris verloor kort de controle in de snelle Stavelot-bocht en schoot door het grind.

In die tien minuten klaarde het volledig op. De zon brak door en de rijders kozen ervoor om op intermediates naar buiten te gaan. Dat zijn regenbanden, maar met minder profiel dan de full-wets. De dreiging voor nieuwe regenbuien bleef echter aanwezig en de baan was bij aanvang van de eerste sessie nog behoorlijk nat.

Eerder in de sessie ontstond er nog verwarring tussen de Mercedes-coureurs. Lewis Hamilton schoot even buiten de baan in Raidillion, terwijl zijn teamgenoot George Russell vlak achter hem reed. Hamilton kwam snel terug op het circuit, voor de neus van Russell. De actie van Hamilton wordt onderzocht door de wedstrijdleiding.

Oscar Piastri zette in P2 de snelste tijd neer van alle rijders. Verstappen kwam goed weg aan het einde van de sessie. De Nederlander kwam slecht door bocht 9, waardoor hij op de tiende plek terecht kwam. Pierre Gasly kon hem uit de top-tien rijden, maar dat liet de Fransman na. Hij werd twaalfde in de Alpine. Andere afvallers waren Yuki Tsunoda (AlphaTauri), Kevin Magnussen (Haas), Bottas (Alfa Romeo) en Ocon (Alpine).

Voor Esteban Ocon kwam de wissel te vroeg. De Fransman schoot in bocht 9 van de baan en hij raakte de muur. Met een beschadigde voorvleugel keerde hij terug in de pitstraat.

In de tweede sessie begonnen alle rijders op intermediates. De baan droogde verder op en er ontstond een droge racelijn. Met nog zes minuten te gaan wisselden alle coureurs naar de droogweerbanden, nadat Valtteri Bottas en zijn team Alfa Romeo als eerste de gok namen.

In de derde sessie, voor de snelste tien rijders, reden alle coureurs op de droogweerbanden. Verstappen zette kortstondig de snelste tijd neer, maar Leclerc was in zijn Ferrari sneller.

Na een bandenwissel voor alle rijders werd het voor een aantal coureurs krap om op tijd bij de startlijn aan te komen, om nog een ronde neer te kunnen zetten. Sergio Pérez en de Mercedessen kwamen nét op tijd om aan hun laatste poging te kunnen beginnen.

Na het vallen van de finishvlag was het Max Verstappen die de snelste tijd neerzette. Hij was acht tiende van een seconden sneller dan Charles Leclerc. Sergio Pérez noteerde de derde tijd. Vanwege de gridstraf van Verstappen, start Leclerc zondag op poleposition in de wedstrijd.