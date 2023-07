Deense vluchter Norsgaard voorkomt sprintzege Kool in Tour de France

Bekijk de ontknoping van de zesde etappe van de Tour de France Femmes. - NOS

Voordat de Tour de bergen in trekt, kregen de sprinters vandaag een laatste kans. Op papier dan. De etappe van Albi naar Blagnac was niet helemaal vlak, maar wel een stuk minder lastig dan de rit van gisteren. Lorena Wiebes is naar huis, maar naast de ploeg van Kool was de etappe ook een uitgelezen kans voor Vos (Jumbo-Visma), Chiara Consonni (UAE) en Elisa Balsamo (Lidl-Trek) Nachtmerrie Kool Maar de sprintersploegen rekenden buiten de laatste punch van Norsgaard. De Deens kampioen tijdrijden liet haar medevluchters, Agnieszka Skalniak-Sojka (Canyon//Sram) en Sandra Alonso (Ceratizit-WNT), in de laatste kilometer achter zich en trok vol door naar de zege.

"Dit is mijn grootste nachtmerrie", reageerde Charlotte Kool op haar tweede plaats. In de sprint klopte zij Kopecky en Vos, maar voor haar eerste ritzege in een grote ronde was het net niet genoeg. Dat lag deels aan de samenwerking in het peloton, aldus Kool. "We hebben wel met veel ploegen gereden, maar misschien hielpen sommige ploegen net te laat. Dit gaat met nog lang bijblijven."

Charlotte Kool is in de etappe naar Blagnac dicht bij haar eerste ritzege in de Tour de France Femmes. Ze wint de sprint, maar vroege vluchter Emma Norsgaard is dan al binnen. - NOS

In de 122 kilometer lange etappe moesten de rensters vier klimmetjes van de vierde categorie over. De tweede beklimming, de Côte de Puycelsi (1.800 meter tegen 6% gemiddeld), was het lastigst. De laatste côte lag op 40 kilometer van de aankomst. Kool had het lastig in de heuvelachtige fase. Meermaals werd zij op achterstand van de grote groep gereden, maar keerde met hulp van ploeggenoten weer terug. Valpartijen De ploegen met een kanshebber in de massasprint sloegen de handen uiteindelijk ineen en leken de etappe onder controle te hebben. Al verstoorden meerdere valpartijen in het onrustige peloton de achtervolging.

Yara Kastelijn, winnaar van de vierde etappe en drager van de bergtrui, ging met nog ruim 50 kilometer onderuit. Haar bolletjestrui kwam niet in gevaar. Bij de valpartij kwam Veronica Ewers in de greppel terecht, na behandeling kon ook zij verder. Met nog 20 kilometer voor de wielen ging Loes Adegeest tegen het asfalt. En terwijl de lead-out voor Kool al op volle gang was, ging achterin het peloton een grote groep onderuit. Ploegleiders uit koers Na Danny Stam, ploegleider van SD Worx, is ook collega Servais Knaven (AG Insurance-Soudal Quick-Step) uit koers gezet. Knaven zat aan het stuur van de auto waar renster Lotta Henttala eerder in de etappe aan hing. Henttala werd daarvoor ook gediskwalificeerd. Danny Stam is door de UCI bestraft voor zijn "gevaarlijke actie" in de vijfde etappe. De Nederlander bracht kopvrouw Demi Vollering achter zijn auto terug naar voren na materiaalpech, maar ging daarin te ver en kreeg het verbaal aan de stok met de jury.