Jong Oranje is geen verplicht nummertje meer: 'We willen iets bereiken'

Plaatsing voor het EK 2021 kan Jong Oranje bijna niet meer ontgaan - ProShots

In de schaduw van het Nederlands elftal is ook Jong Oranje de laatste jaren weer volledig opgebloeid. Komende week hoopt de ploeg van bondscoach Erwin van de Looi zich te kwalificeren voor het EK. "Het kan zeker nog wel mis, maar het mag niet meer mis", zegt de 48-jarige Van de Looi in aanloop naar de duels met Jong Gibraltar en Jong Cyprus, donderdag en volgende week dinsdag. Na acht jaar is Nederland dan weer van de partij op een eindronde. En dat is geen toeval, zo laat Van de Looi blijken. 'Positiever imago' "Met teammanager Tijn Kruize hebben we ons de vraag gesteld: wat moet er gebeuren om een positiever imago te krijgen rond Jong Oranje? Dat is vooral in de kleine dingen gaan zitten, maar het begint bij de betrokkenheid die spelers bij Jong Oranje moeten voelen, om te willen spelen. Als je die betrokkenheid niet voelt, hoef je ook niet te komen." Jong Oranje kwam maandag bijeen, fris en gretig:

Jong Oranje oogt fris en gretig: 'EK-kwalificatie mag niet meer misgaan' - NOS

Dani de Wit vervult een belangrijke rol in de wederopstanding van het team. De middenvelder van AZ vertelt dat de ploeg onder Van de Looi met een heel andere instelling het veld betreedt. "Hij heeft vanaf het begin duidelijk aangegeven wat hij wel en niet wil", zegt De Wit over de bondscoach. "We willen iets bereiken: het EK. En we zijn goed op weg." Van de Looi, die zijn grootste successen vierde als clubtrainer met FC Groningen, kreeg in de eerste maanden na zijn aanstelling in 2018 nog de nodige kritiek op zijn selectiebeleid. En ook zijn opstellingen werden niet begrepen, maar zelf bleef de trainer onverstoord bouwen aan zijn project voor de langere termijn.

Dat betaalt zich nu uit in deze kwalificatiecampagne, met zes zeges in evenzoveel duels. Kwalificatie is binnen handbereik. Via groepswinst, of anders wel als beste nummer twee. Veeleisend "Het zou heel slecht van ons zijn als we het nu nog uit handen geven", meent Van de Looi, die veeleisend is van zijn ploeg. "Alleen de doelstelling om twee wedstrijden te winnen zou te mager zijn voor deze periode."

Aanvoerder Teun Koopmeiners zit nu bij de selectie voor het grote Oranje - ProShots

Het doel is namelijk niet alleen het EK halen, ook individueel moeten spelers via Jong Oranje een stap hogerop nastreven. Zoals Calvin Stengs en Teun Koopmeiners, die nu deel uitmaken van de selectie van Frank de Boer voor het grote Nederlands elftal. Dat Jong Oranje een goede opstap is, bewees de laatste lichting die zich kwalificeerde voor een eindronde. Tal van spelers die in 2013 de halve finales haalden tijdens het EK in Israël, behoren nu tot de gegadigden die volgend jaar met Oranje aan het Europees kampioenschap mogen meedoen. Spelers als Jeroen Zoet, Stefan de Vrij, Daley Blind, Kevin Strootman, Luuk de Jong, Georginio Wijnaldum en Memphis Depay waren toen de talenten. De Wit zou maar al te graag in hun voetsporen treden, waarbij een dominante rol in dit Jong Oranje een mooie opstap is.

Het team dat in 2013 de halve finales haalde tijdens de laatste EK-deelname - ANP

Uitkomen voor de jonge ploeg is geen verplicht nummertje meer. Spelen voor Jong Oranje is volgens De Wit weer een grote eer, zoals het volgens hem ook hoort voor een nationale selectie. "Kijk eens hoe hard wij er met elkaar voor willen werken." Grote werk Ook de bondscoach mocht al even aan het grote werk proeven, na het tussentijdse vertrek van Ronald Koeman naar Barcelona. Op verzoek van de KNVB stapte Van de Looi tijdelijk over naar het grote Oranje ter ondersteuning van de op dat moment als interim-bondscoach optredende Dwight Lodeweges. Overigens niet wat Van de Looi ambieerde, want hij wil graag zijn missie met Jong afronden. "Het was een mooie ervaring om bij het Nederlands elftal te zitten. Kort maar krachtig, dat was ook de bedoeling." Bekijk hieronder de reactie van Erwin van de Looi op zijn uitstapje naar Oranje: