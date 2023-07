Stengs belde met Slot, Van Bommel en Frank de Boer: 'Die juicht nu voor Feyenoord'

Eigenlijk dacht Calvin Stengs dat hij op dit moment in Antwerpen zou zitten, voor een nieuw seizoen bij Royal Antwerp. Totdat zijn telefoon oplichtte en de naam van Arne Slot op zijn scherm verscheen. "Ik had er niet helemaal op gerekend, maar het was wel mooi." Het is allemaal snel gegaan rondom de 24-jarige Stengs. Op woensdag tekende hij een vierjarig contract in Rotterdam, op donderdag maakte hij meteen zijn debuut in de Kuip en op vrijdag werd hij als nieuwste Feyenoord-speler gepresenteerd aan de pers. "Arne. Eh... ik bedoel: de trainer, sorry", klonk een keer of drie uit zijn mond. Het zegt veel over de band die hij heeft met Slot, met wie hij samenwerkte bij AZ. En over de rol die de coach heeft gespeeld in de transfer. "Of ik voor zijn belletje aan Feyenoord had gedacht? Ehm... Nee, het leek er niet op dat ik hierheen zou gaan." Bellen met Van Bommel Het belletje van Slot zorgde voor een kettingreactie aan belletjes. Want na de keuze van Stengs voor Feyenoord, moest hij een telefoontje plegen met Antwerpen, waar een teleurgestelde trainer Mark van Bommel opnam.

Calvin Stengs is de recentste aankoop van Feyenoord, waar hij herenigd wordt met zijn oud-trainer Arne Slot, een keuze op gevoel. - NOS

"Hij kon mijn keuze begrijpen, maar vond het ook lastig", vertelt Stengs over hun gesprek. "Hij wilde me graag bij Antwerp hebben, omdat we een goed seizoen hebben gehad samen en hij vond dat ik me daar nog steeds door kon ontwikkelen. Maar hij snapt ook dat Feyenoord een mooie club is en ik de trainer goed ken." Juicht De Boer voor Feyenoord? De telefoon van Stengs bleef die dagen roodgloeiend. Schoonvader (en Ajax-icoon) Frank de Boer belde op. "Het ging in de familie-app een beetje over Feyenoord. Toen belde Frank mij zelf op en zei hij ook dat ik moest gaan." "Hij heeft zijn zegen gegeven", bevestigt Stengs met een grote lach op zijn gezicht. "Niet dat ik die nodig heb, hoor. Maar hij belde dus op en dacht ook dat Feyenoord de beste stap voor mij was. Of hij nu ook voor Feyenoord gaat juichen? Ja, ik denk het wel."

De kersvers Feyenoorder werd gebeld door de voormalig speler en trainer van Ajax. Stengs heeft een relatie met een dochter van De Boer. - NOS

Het volgende belletje? Ook in de familiaire sfeer. Zwager (en scheidsrechter) Joey Kooij. Door de transfer van Stengs mag hij Feyenoord voortaan niet meer fluiten van voetbalbond KNVB. "Voor hem wel vervelend", geeft Stengs toe. "Hij is trots op mij, maar baalt ook voor zichzelf. Hij is ook bezig met een carrière. Daar horen grote duels in de Kuip fluiten ook bij en dat kan de komende tijd niet voor hem." Hoge verwachtingen Stengs begint na een mindere periode bij OGC Nice en een succesvolle uitleenbeurt aan Antwerpen aan een herstart in de eredivisie. In 2021 verliet hij de competitie als een talent, voor wie 15 miljoen euro werd betaald. Twee jaar later is hij terug, voor 6 miljoen euro, en worden er andere dingen van hem verwacht. Hij heeft het rugnummer 10 gekregen en moet het spel van Feyenoord van creativiteit voorzien. Dat kan hij vanaf de vleugels, zoals hij vaak liet zien in Alkmaar, of vanaf het middenveld, zoals hij liet zien in Antwerpen. Met steekpassjes, dribbels en schoten. Al mag het rendement nog wel wat hoger, vindt hijzelf ook.

Calvin Stengs bij zijn officieuze debuut voor Feyenoord in het oefenduel met Villarreal - ANP