Bergers aan boord van brandend schip voor nieuwe sleepverbinding

Bergers hebben het brandende vrachtschip Fremantle Highway betreden om een vaste sleepverbinding te maken. Dat meldt de kustwacht. Door de "nieuwe, stevigere" sleepverbinding, via de bovenkant van het schip, kan het beter verplaatst en onder controle gehouden geworden. Het schip bevindt zich momenteel 23 kilometer ten noorden van Terschelling.

Tot nu toe was er alleen noodverbinding tussen sleepboten en het vrachtschip. Metingen van de bergers laten zien dat de temperatuur aan boord van het vrachtschip sterk gedaald is en de brand afneemt. De daling in temperatuur maakte het veilig genoeg voor de bergers om aan boord te gaan. Ook de rook wordt minder, zeggen de bergers.

De bergers blijven niet aan boord, maar gaan terug naar de bergingsschepen. Het is nog niet duidelijk waar het brandende vrachtschip naartoe gesleept zal worden. Indien het naar de haven van Rotterdam gesleept zou worden, zou dat dagen duren. Dan is het ook nog maar de vraag of de komst van het vrachtschip goedgekeurd wordt, zegt een woordvoerder van de Rotterdamse haven tegen de NOS.

De brand op het vrachtschip ontstond woensdag ten noorden van Ameland. Een deel van de 23 bemanningsleden is geëvacueerd, een ander deel sprong overboord en werd opgepikt door schepen die te hulp schoten. Een van de bemanningsleden kwam om het leven. Tot gisteren werd de Fremantle Highway doorlopend gekoeld, maar inmiddels gebeurt dat niet meer om te voorkomen dat er te veel water aan boord komt en de stabiliteit van het schip in gevaar komt.