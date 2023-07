Vanavond op tv: Roebel in vrije val • Staatsgreep Niger • Aantal cosmetische klinieken vervijfvoudigd

Dit jaar verloor de Russische roebel al meer dan een derde van z'n waarde - en dan vooral in de laatste weken en maanden. Waar komt die val vandaan? Welke rol spelen de westerse sancties en wat betekent het voor de Russische economie? Rusland-kenner Hubert Smeets geeft uitleg in de studio.

Roebel in vrije val

Staatsgreep Niger

Woensdag namen soldaten van de presidentiële garde van Niger de president gevangen. Een dag later voegde de legertop zich bij de coupplegers. En vandaag was er een nieuwe leider die het volk toesprak met geruststellende woorden. Hij zei de macht te hebben gegrepen vanwege de verslechterde veiligheidssituatie in het land.