Bosbranden in Griekenland na bijna twee weken weer onder controle

De natuurbanden waar Griekenland de afgelopen elf dagen mee kampte zijn onder controle. Dat meldt de Griekse minister van Klimaat, Vassilis Kikilias, in een persconferentie. De bosbranden hebben vijf mensen het leven gekost, onder wie twee piloten van een blusvliegtuig. In heel Griekenland laaiden meer dan 600 branden op door extreme hitte en droogte in het gebied. Kikilias: "Het is vandaag de eerste keer dat er geen code rood geldt. Nooit eerder hadden we zoveel dagen achter elkaar een noodtoestand in zoveel regio's." De Griekse publieke omroep ERT meldt dat inwoners weer terug mogen keren naar hun woonplaats. De minister zegt dat de meeste branden ontstonden door toedoen van mensen en noemde nalatigheid als grootste oorzaak. Daar gaf hij verder geen informatie over. Volgens Kikilias en de Griekse premier Mitsotakis moet het land meer doen tegen de gevolgen van klimaatverandering, om te voorkomen dat dit soort branden vaker voorkomen. Brandweerlieden werkten met man en macht om de branden op Rhodos te blussen:

Gisteren meldde de ERT nog dat er explosies waren geweest in een munitiedepot van de Griekse luchtmacht, op het vasteland, vlak bij een van de bosbranden. Uit voorzorg werden daar 150 mensen geëvacueerd en werd een aantal F-16 vliegtuigen verplaatst naar een andere luchtmachtbasis. Waakzaam Het eiland Rhodos is het zwaarst getroffen. Daar is sinds de branden begonnen naar schattig 10 procent natuurgebied afgebrand. Zo'n 20.000 mensen zijn geëvacueerd, onder wie ook toeristen. Door de krachtige wind werd het vuur steeds verder verspreid over het eiland en was het bestrijden van de branden moeilijk. Op verschillende andere populaire vakantie-eilanden schaalden Griekse autoriteiten het waarschuwingsniveau op. Ook het Nederlandse reisadvies voor de eilanden Corfu en Evia ging van groen naar geel. Lokale autoriteiten daar adviseerden inwoners en toeristen het eiland te verlaten omdat de hevige rook van de branden schadelijk kan zijn voor de gezondheid. De ERT meldt dat de brandweer op Rhodos nog steeds waakzaam is. Momenteel wordt onderzocht of op het eiland, nadat alles volledig geblust is, herbebossing en herstel van de afgebrande gebieden kan plaatsvinden. Ondernemers vragen toeristen inmiddels weer om vakantie te komen vieren, omdat het veilig genoeg zou zijn op het eiland. Correspondent Thijs Kettenis zag optimisme onder inwoners op Rhodos:

Correspondent Thijs Kettenis ging langs in de plaats Kiotari op het Griekse eiland Rhodos. Al dagen wordt met man en macht geprobeerd om de zware bosbranden op het eiland te bestrijden. - NOS