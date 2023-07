Vertrekkend NPO-directeur video Frans Klein naar Talpa Network

Frans Klein wordt de nieuwe directeur televisie bij Talpa Network. De NPO-directeur video trad eind vorig jaar terug vanwege het lopende onderzoek naar sociale veiligheid binnen de gehele NPO.

Klein begint op 1 augustus bij Talpa. Het was al bekend dat hij per die datum helemaal bij de publieke omroep zou vertrekken. Zijn positie kwam ter discussie te staan door het onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag achter de schermen van het BNNVARA-programma De Wereld Draait Door. Klein was daar tot 2014 verantwoordelijk voor de werkomstandigheden als mediadirecteur van de VARA, later BNNVARA. Hij zei niet op de hoogte te zijn geweest van het grensoverschrijdende gedrag door presentator Matthijs van Nieuwkerk en eindredacteuren van het programma.

Bij de aankondiging van het onderzoek naar sociale veiligheid binnen de NPO zei Klein dat hij de onderzoekers "ruim baan" wilde geven en niet wilde dat er discussie zou ontstaan over de onafhankelijkheid ervan.

Bij Talpa krijgt Frans Klein de eindverantwoordelijkheid over alle tv-zenders van Talpa Network (Net5, SBS6, Veronica en SBS9). Hij volgt Marco Louwerens op, die het bedrijf na vierenhalf jaar verlaat.

'Onverwachte wending'

John de Mol, oprichter en eigenaar van Talpa, zegt blij te zijn met de nieuwe directeur televisie. "Hij is een zeer ervaren televisiedirecteur en succesvol zenderbouwer. Zijn komst markeert een spannend nieuw hoofdstuk voor Talpa Network, terwijl we ons blijven inzetten voor het creëren van relevante, inspirerende en boeiende programma's voor ons publiek."

Frans Klein zelf noemt de overstap naar Talpa "een onverwachte wending" in zijn carrière. "Ik heb echt zin om weer in mijn vakgebied bij het mooie bedrijf Talpa Network aan de slag te gaan, zeker na de afgelopen periode van reflectie. Ik zit weer vol energie en ideeën."