F1-team Alpine stuurt teambaas Szafnauer weg na matige seizoensstart

Otmar Szafnauer, de teambaas van raceteam Alpine, is per direct de wacht aangezet. Dat is onderdeel van een grote reorganisatie, aldus de Franse renstal.

Ook sportief directeur Alan Permane en Chief Technical Officer Pat Fry verlaten het team. Vorige week werd al bekend dat CEO Laurent Rossi is vertrokken.

De Franse coureurs Pierre Gasly en Esteban Ocon kenden een moeizame eerste helft van het seizoen. Vorig jaar eindigde het Franse team als vierde in het kampioenschap voor de constructeurs. Momenteel staat Alpine zesde. Zowel Aston Martin als McLaren is Alpine voorbijgestoken.

Szafnauer was vanaf vorig jaar actief als teambaas van Alpine, daarvoor bekleedde hij dezelfde functie bij Aston Martin.