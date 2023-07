Boekverkopers langs de Seine moeten wijken voor de Spelen, maar willen niet

Over een jaar (min twee dagen) is de openingsceremonie van de Olympische Spelen 2024 in Parijs. Deze vindt voor het eerst niet plaats in een stadion, maar in de binnenstad. In dat decor is geen plek voor Les Bouquinistes, de boekhandelaren langs de Seine, heeft de organisatie bekendgemaakt.

Volgens de organisatie vormen Les Bouquinistes een belemmering voor de veiligheid en het zicht tijdens de ceremonie. Deze boekhandelaren staan met karakteristieke groene stallen vol boeken langs de Seine. Deze openluchtboekenmarkt bestaat al bijna 500 jaar en is de grootste van Europa.

Deze week kondigde het stadsbestuur van Parijs aan dat de stallingen verwijderd moeten worden. Het stadsbestuur biedt aan om het verwijderen en terugplaatsen te vergoeden, wat volgens de boekverkopers 1,5 miljoen euro zou kosten. Ook eventuele schade die hierbij aan de stallen ontstaat wordt vergoed. Maar de boekhandelaren zitten er hoe dan ook niet op te wachten.

Kwetsbaar erfgoed

"Ons uit het landschap verwijderen terwijl de viering van deze Spelen een viering van Parijs moet zijn, dat lijkt ons gek" zegt Jérôme Callais, hoofd van de Association Culturelle des Bouquinistes de Paris. Die organisatie vertegenwoordigt 88 procent van de boekverkopers langs de Seine. "We zijn een symbool voor Parijs, we staan hier al 450 jaar."

Bovendien is het verwijderen van de kramen volgens Callais een delicate operatie. "De kisten zijn heel oud of hebben specifieke hoogtes. Het is geen lego; het zijn speciale koffers." Callais vreest voor wat er gebeurt als er iets misgaat. "Hoe lang duurt het dan om ze terug te krijgen als ze kapot gaan?"

Zo'n 140 van de 220 boekverkopers worden door de maatregelen getroffen. Zij mogen gedurende de Olympische Spelen handel drijven op een andere locatie. Het stadsbestuur doet ook de toezegging dat het Les Bouquinistes op de UNESCO-werelderfgoedlijst probeert te krijgen.