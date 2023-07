Sainz snelste in verregende eerste training GP België, geen tijd voor Verstappen

Carlos Sainz heeft vrijdagmiddag de snelste tijd neergezet in een natte eerste vrije training voor de Grand Prix van België. Veel rondes werden er echter niet gereden in de oefensessie, want het kwam met bakken uit de hemel op het circuit in de Ardennen.

Aan het begin van de sessie reed er meteen een aantal rijders naar buiten op regenbanden. Na een paar minuten verergerde de regen, waarna de teams ervoor kozen om even niet verder te rijden. Alexander Albon miste kort daarvoor nog de laatste bocht. Hij verremde zich en schoot een stukje rechtdoor.

Een kwartier later werden de omstandigheden er iets beter op en kwamen de meeste rijders het circuit op. Sommige coureurs kozen om met de regenbanden te trainen, anderen kozen voor de intermediates, banden met iets minder profiel voor minder natte omstandigheden.

Pierre Gasly was de volgende die van de baan schoot, maar hij kon zonder problemen zijn weg vervolgen. Ook Zhou Guanyu gleed even van de weg.

Probleem voor Sargeant

Na een halfuur werd de rode vlag gezwaaid na een crash van Logen Sargeant. De Amerikaan zei op de radio 'niet te kunnen sturen' omdat er iets gebroken was. Vanaf de onboardcamera leek het er inderdaad op, want de bolide gaf geen enkele reactie op stuurbewegingen van de Amerikaan.