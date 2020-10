Ziekenhuisdirecteur Marcel Levi wordt nieuwe voorzitter NWO

Marcel Levi wordt de nieuwe voorzitter van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Hij volgt op 1 april volgend jaar Stan Gielen op, die met pensioen gaat.

De NWO financiert en bevordert wetenschappelijke onderzoek in Nederland.

Levi is topman van het University College London Hospitals (UCLH). In die functie geeft hij leiding aan zeven academische ziekenhuizen in de stad. Ook is hij in Londen hoogleraar en internist.

Wetenschap promoten bij publiek

Voor zijn vertrek naar Londen werkte Levi onder meer als internist en bestuursvoorzitter voor het AMC in Amsterdam. Hij werkt nog steeds als adviseur voor onder meer de Nederlandse Hartstichting en het Aidsfonds.

Prof. dr. Levi heeft volgens de NWO uitgebreide nationale en internationale ervaring met de organisatie en financiering van wetenschappelijk onderzoek. Dat wil hij gebruiken om meer wetenschappelijk talent naar Nederland te halen, zegt de organisatie. Ook wil hij aan het brede publiek laten zien hoe belangrijk de wetenschap voor Nederland is.