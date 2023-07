Steijn moet bij Ajax wachten op transfers: 'Willen echt voor 'nummers 1` op lijstje gaan'

"We hebben zeker twee verdedigers, mogelijk een middenvelder en een spits nodig", vertelt hij nu. "Brian Brobbey is nu onze enige spits en we willen overal dubbel bezet zijn."

In een oefenwedstrijd tegen Anderlecht kwamen vorige week een aantal zwakke plekken van Ajax aan het licht. In Brussel werd het 3-0 voor de Belgen. Steijn gaf daarna aan dat hij vond dat Ajax nog zeker vier versterkingen nodig heeft.

"Ik weet waar Sven (Mislintad, red.) mee bezig is en ook hij weet dat we het liefst zo snel mogelijk een complete selectie hebben staan. Maar we willen echt voor de nummers één op ons lijstje willen gaan en niet voor de nummers twee of drie. Dan zul je soms iets meer geduld moeten hebben."

Karakter

In Beieren heeft Ajax zijn trainingskamp opgeslagen bij het hoofdcomplex van shirtsponsor adidas. Steijn wil daar niet alleen aan de technische en tactische kwaliteiten van zijn ploeg werken, maar de selectie ook op mentaal vlak verbeteren.

"We werken aan de manier van druk zetten en aan variatie in onze opbouw. Maar het gaat op zo'n kamp ook om de groepsdynamiek. De grote winst zit tot nu toe dan ook in het groepsgevoel."