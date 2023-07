OM legt beslag op miljoenenbezittingen van Zeeuwse broers

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft uit voorzorg beslag gelegd op een hotel en huizen van de ondernemende broers Azimi uit het Zeeuwse Aardenburg. Ook op bankrekeningen, aandelen en inkomsten uit de bv's van beide broers ligt beslag. Het gaat bij elkaar om enkele miljoenen, schrijft Omroep Zeeland.

Salar en Sasan Azimi, die regelmatig in Nederlandse en Vlaamse reality-programma's te zien zijn, worden verdacht van valsheid in geschrifte. Zij zouden volgens het OM bij investeringen hebben gelogen over de oorsprong van hun geld.

Begin 2021 zaten de twee ondernemers al een paar dagen vast op verdenking van witwassen, hypotheekfraude en valsheid in geschrifte. Ook daarvoor liep er al een onderzoek naar de twee; sinds 2018 worden ze verdacht van witwassen.

Uit voorzorg

Een woordvoerder van het OM laat aan de regionale omroep weten dat de beslaglegging uit voorzorg is gedaan: "Als wij later gelijk krijgen van de rechter, dan kunnen we op deze manier dat geld terugvorderen".

De beslaglegging betekent dat alle huurinkomsten uit de woningen en het hotel naar het OM vloeien. "Het is niet zo dat er een slot op het hotel gaat of dat de bewoners niet meer in hun huizen kunnen", verduidelijkt de woordvoerder.

Niet onder de indruk

Salar Azimi is niet onder de indruk en noemt de beslaglegging bij de regionale omroep "amateurisme van de bovenste plank" en "een heel circus". Volgens Azimi is het vooral een administratieve kwestie. "Op praktisch gebied heb ik er eigenlijk geen last van. Ik geniet van het goede leven, zonder problemen."