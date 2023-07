Oud-profvoetballer Mendes da Silva zeven jaar cel in voor cocaïnehandel

Oud-profvoetballer David Mendes da Silva is door de rechtbank in Rotterdam veroordeeld tot een celstraf van zeven jaar voor de invoer van twee partijen cocaïne, van 74 en 105 kilo. In een zaak waarin hij werd verdacht voor het medeplegen van invoer van 1300 kilo cocaïne werd hij vrijgesproken, maar wel veroordeeld voor het voorbereiden van de invoer. In die zaak was de cocaïne ontdekt door de douane en in beslag genomen.

Mendes da Silva kocht een medewerker in de scheepvaart om, waarmee de locatie van de container met drugs kon worden doorgegeven. Daarvoor zou Da Silva 50.000 euro krijgen en de medewerker 100.000 euro. Naast het helpen bij de invoer van drugs werd Mendes da Silva ook schuldig bevonden aan de verkoop ervan.

Bij elkaar is de oud-voetballer schuldig aan de invoer en verkoop van cocaïne en twee gevallen van omkoping. Mendes da Silva werd vorig jaar augustus opgepakt.

In zijn tijd als voetballer speelde Mendes da Silva voor Sparta, Ajax, NAC Breda en AZ, waarmee hij in 2009 landskampioen werd. Van 2007 tot en met 2009 behoorde hij geregeld tot de selectie van het Nederlands elftal.