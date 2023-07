Tennisster Rus voor het eerst in haar 15-jarige carrière naar WTA-finale

Tennisster Arantxa Rus heeft voor het eerst in haar 15-jarige carrière de finale gehaald van een WTA-toernooi. In de halve finales van het toernooi in Hamburg versloeg de 32-jarige Rus de Australische qualifier Daria Saville in drie sets; 2-6, 6-3 en 6-1.

Rus is in de vorm van haar leven en lijkt op gravel haast onklopbaar. Ze won dit jaar al vier toernooien op het tweede niveau en heeft zich daarmee verzekerd van haar hoogste ranking op de wereldranglijst in tien jaar tijd.

Rus was tot vandaag de mondiale nummer 60 en met het bereiken van de finale zal ze nog verder stijgen.

Geen goed begin

Tegen Saville (voorheen bekend als Gavrilova), die in 2017 nog de nummer 20 van de wereld was, begon Rus wat onwennig aan de wedstrijd. De Australische, die door vele blessures is afgezakt op de wereldranglijst, maakte het Rus met hoge spinballen lastig en pakte daarmee overtuigend de eerste set.

In de tweede set toonde Rus vechtlust en rechtte ze de rug. De Zuid-Hollandse verspeelde weliswaar twee keer een break voorsprong, maar won alsnog met 6-3 de set.

In de beslissende derde set wist Rus haar Australische tegenstander direct te breken. Het bleek de opmars naar de overwinning, want de pijp leek leeg bij de Australische. Rus, die in 2020 haar enige eerdere halve finale op WTA-niveau met 6-0, 6-1 van Elina Svitolina verloren had, brak Saville die set maar liefst vier keer en bereikte zo overtuigend de eindstrijd.

In de finale gaat Rus spelen tegen de Duitse Noma Noha Akugue of de Russische Daina Sjnaider. Zij spelen later vandaag tegen elkaar.