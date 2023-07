Waterpolo is 'coming home' na historisch WK-goud: 'Het zijn vechters'

In een ondersteboven gekieperd waterpolodoeltje vierden de Nederlandse speelster en de voltallige staf de historische wereldtitel in het Japanse zwembad van Fukuoka. De waterpolosters versloegen in Japan de Spaanse vrouwen in een zinderende WK-finale na strafworpen met 17-16. Het is de eerste wereldtitel in 32 jaar, toen Oranje in 1991 Canada versloeg. De hand van keepster Laura Aarts, uitgeroepen tot beste doelvrouw van het wereldkampioenschap, bracht uiteindelijk beslissing in de finale. 'It's coming home' Doorweekt, want direct na de beslissende penalty ook te water gegaan, verscheen bondscoach Evangelos Doudesis, roepnaam 'Eva', voor de camera. "De wedstrijd was super, super, super spannend. Na 32 jaar kan ik zeggen: it's coming home."

De Nederlandse waterpolosters zijn in Fukuoka wereldkampioen geworden door in de finale Spanje met 17-16 te verslaan. - NOS

Sinds 1991 was het al vier keer misgegaan. In 1986, 1994, 1998 en 2015 greep Oranje telkens naast het waterpologoud. Huidige internationals Aarts, Vivian Sevenich en Sabrina van der Sloot lagen acht jaar geleden ook al in het water. Vijf jaar terug waren er bij het veroveren van de Europese titel zes speelsters van het huidige team bij. 'Mix van jong en oud' Het Oranje dat deze vrijdagmiddag in Japan de wereldtitel veroverde bestaat uit speelsters met ervaring en jonge talenten. "Het is een mix van jong en oud. Ze gunnen elkaar iets. Dat is een van de geheimen...", zei teammanager Ineke Yperlaan, ook kletsnat, na afloop op de rand van het bad. "Het was zo spannend, het was fantastisch. Dit team verdient het zo."

"Het zijn vechters", zei de Griekse Oranje-bondscoach Doudesis. "De groep van 18 meiden, er zitten er nog twee thuis, en alle mensen die dit proces hebben ondersteund, het is echt een teamprestatie. Een fantastisch gevoel. We zijn trots op iedereen." 'Hij ademt waterpolo' Zowel Yperlaan als Arno Havenga, technisch directeur van de waterpolobond, tillen bondscoach Doudesis op het schild. "Hij leeft voor waterpolo, hij kijkt alles, hij weet alles en hij is een en al passie voor waterpolo", zegt Yperlaan. Havenga, die Doudesis als assistent naast zich op de bank in zijn staf toen hij zelf nog bondscoach van de waterpolosters was, is lovend over zijn Griekse opvolger. "Hij ademt waterpolo, leeft er elke dag mee. Hij heeft heel veel tactisch en technisch inzicht." Vraag Doudesis of de wereldtitel terecht is en hij twijfelt niet: "Ja. We zijn het beste team..." Toch gaf Oranje het in de slotfase toch nog bijna weg, nadat het met drie goals voor had gestaan.

Het Nederlands waterpoloteam verovert voor het eerst sinds 32 jaar de wereldtitel. - NOS

"Anders was het geen leuke wedstrijd om te zien", grapte Kitty Lynn Joustra. "Geef de kijkers wat ze willen." En meer gemeend: "Het was iets te spannend naar mijn mening." "Ik heb het al vaker gedaan en gemist ook. Dus ik weet dat het allekanten op kan gaan. Je moet gewoon rustig blijven", zei Sabrina van der Sloot, bij wie de opluchting groot was na afloop. "Mag ik schelden? Echt fucking amazing."

De Nederlandse waterpolosters ontvangen hun gouden medaille na de gewonnen WK-finale tegen Spanje. - NOS

"Het is nog niet zo goed te bevatten", zei Brigitte Sleeking. "Superblij en supertrots dat we tot het einde hebben geknokt. We hebben laten zien dat we ook onder deze druk met elkaar de winst kunnen binnenslepen. Onbeschrijfelijk." Keepster Aarts was de ster van de finale, door haar gestopte strafworp. "Ik had er zo veel vertrouwen in. We hebben weer laten zien dat we heel divers zijn en super getalenteerd. Dit is waar we voor kwamen hier, waar we voor gingen en waarmee we naar huis gaan."