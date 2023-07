Ploegleider Stam uit Tour gezet na 'gevaarlijke actie en ongepaste opmerkingen'

Danny Stam is uit de Tour de France Femmes gezet. De ploegleider van SD Worx, die onder anderen favoriet Demi Vollering onder zijn hoede heeft, wordt door de UCI bestraft voor zijn "gevaarlijke inhaalactie" in de vijfde etappe.

Ook zijn "ongepaste opmerkingen" aan het adres van de jury hebben bijgedragen aan het besluit om de Nederlander uit de koers te halen.

Vollering kreeg na de etappe van donderdag al een tijdstraf van 20 seconden omdat ze te lang achter haar ploegleidersauto had gereden na een wielwissel.

De jury bestrafte de kopvrouw van SD Worx omdat ze aan de achterbumper van Stam langs de andere ploegleiderswagens reed. Stam had haar bij de laatste auto in de colonne af moeten zetten en dan had Vollering zelf van auto naar auto moeten rijden.

'Bijzonder gevaarlijke actie'

De UCI heeft de beelden uitgebreid teruggekeken en kwam tot de conclusie dat de actie van Stam "bijzonder gevaarlijk" was, zo valt te lezen in het persbericht van de internationale wielerbond. De ervaren ploegleider reed ook een stukje door de berm om erlangs te kunnen.

Kijk de beelden hier terug: