Verbod op dansstijl bubbling bij Zomercarnaval Rotterdam: 'racistisch' en 'misverstand'

Als het aan de organisatie van het Zomercarnaval in Rotterdam ligt, wordt het feest dat vandaag van start gaat dit jaar anders dan anders: met een verbod op 'vulgair dansen' wil de organisatie de dansstijl bubbling in de ban doen. Een verbod dat de organisatie op veel kritiek komt te staan. Het zou niet alleen preuts en betuttelend zijn, maar ook racistisch. Bubbling-dansers denken dat de nieuwe regel berust op een misverstand over wat de dansstijl precies is.

Volgens de directeur van het Rotterdam Unlimited Zomercarnaval zijn er afgelopen jaren meerdere klachten binnengekomen over aanstootgevend gedrag, en dat wil ze deze editie voorkomen. "Dit is een familiefeest, waar kleine kinderen komen", legde Eva van der Vegt het verbod uit.

In het reglement van Stichting Zomercarnaval Nederland staat het verbod uitgelegd: "Dansen kan heel provocerend en/of vulgair zijn. Vooral met zijn tweeën, als bepaalde seksuele bewegingen op straat worden nagebootst. Dit is niet toegestaan. Ook het dansen van bubbeling is niet toegestaan. Dit wordt door de Organisatie gekenmerkt als een provocerende ordinaire dans."

Walsen straks ook verboden?

Maar de organisatie weet waarschijnlijk niet goed wat bubbling inhoudt, denken dansers bij een dansschool in Rotterdam. "Ik denk dat ze het hebben over daggering, een dans waar mensen, grof gezegd, aan het droogneuken zijn", zegt Roy Samuel, een vader wiens kind bubbling-les volgt op een dansschool in Rotterdam. "En daar hebben ze de sticker bubbling opgeplakt. Maar bubbling is gewoon onschuldig dansen."

Misschien hebben sommige dansers zich de afgelopen jaren "laten meeslepen door bijvoorbeeld alcohol", denkt dansleraar Randy Telg. "Maar daardoor kan je niet opeens een hele dansstijl of danscultuur verbieden".

Telg moest in eerste instantie "keihard lachen" toen hij over het verbod hoorde. "Mag je straks ook geen volksdans of wals meer doen? Want dan kom je ook soms tegen elkaar aan."

Hij denkt dat de organisatie niet veel weet over de danscultuur. "Ze hebben zich niet genoeg verdiept in de cultuur van de Caribische carnaval. En als jij als organisatie zo'n titel onder je naam hebt, moet je wel weten waar je mee bezig bent. Als ze zich erin hadden verdiept hadden ze geweten dat bubbling immaterieel erfgoed is." Samuel vult aan: "De bubbling-culture verwacht excuses."

'Zorgelijke ontwikkeling'

Het verbod bracht ook kritiek teweeg van onder meer Nederland wordt Beter. De actiegroep spreekt over koloniale en racistische regels. "Het is een zorgelijke ontwikkeling wanneer bedrijven en gemeentes verboden instellen op muziek, dans en kledingstijl."

"Carnaval is een van oorsprong Caribisch feest waar veel traditionele en cultureel belangrijke dansvormen voorkomen, tradities en cultuur die door de organisatie van het Zomercarnaval als 'vulgair' en 'ordinair' worden bestempeld." De groep riep op om te mailen of te bellen met de organisatie om de onvrede over het verbod te laten horen.

Geschrokken van kritiek

De organisatie van Zomercarnaval Nederland zegt in een eerste reactie dat men is geschrokken van die kritiek. In een persbericht benadrukken ze dat het verbod niet betekent dat er voor "expressieve dansstijlen" geen ruimte is. "Wij willen graag benadrukken dat ons beleid niet bedoeld is om creatieve expressie te beknotten of culturele dansvormen te censureren."

Stichting Zomercarnaval Nederland kijkt of de nieuwe regels versoepeld kunnen worden, maar dan pas met ingang van volgend jaar.

Het festival begint vandaag, met morgen als hoogtepunt de 36e editie van de Zomercarnaval Straatparade, kilometers aan praalwagens, tienduizenden toeschouwers en uitgedoste dansers. Naast het bubbling-verbod worden ook de verkopen van alcohol door supermarkten en winkeliers ingeperkt.