Steenbergen pakt WK-brons op koninginnennummer, de 100 meter vrije slag

De wereldtitel ging naar Mollie O'Callaghan. De Australische, die eerder ook de 200 vrij op haar naam schreef, tikte aan in 52,16. Siobhan Haughey uit Hongkong eindigde als tweede in 52,49.

Marrit Steenbergen heeft voor een verrassing gezorgd door tijdens de WK zwemmen in Fukuoka het brons te grijpen op de 100 meter vrije slag. De 23-jarige Friezin klokte op het koninginnennummer van het mondiale titeltoernooi een tijd van 52,71. Daarmee dook ze 0,11 seconden onder haar persoonlijk record.

"Ik ben blij dat ik uitgerekend in de WK-finale deze tijd heb gezwommen. Dat laat zien dat ik kan pieken als het moet. In baan 4 nog wel, die van de snelste zwemster van de halve finale, waar iedereen naar je kijkt. Het geeft me een boost dat ik deze kans pak."

Vooraf hoopte ze mee te doen om de prijzen, zo klonk het. "Ik wilde vooral genieten. Dat ik dan zo'n tijd zwem, is heel apart."

Die had ze wel degelijk, het bronzen exemplaar. Het persoonlijk record was een bonus, al bleef ze tot haar spijt twee-honderdsten van een seconde verwijderd van het Nederlands record, dat op naam staat van Femke Heemskerk.

Na het aantikken durfde ze niet naar het scorebord te kijken, bekende ze. In plaats daarvan keek ze naar de tribune, waar de rest van de nationale ploeg haar verrichtingen volgde.

Steenbergen, die zich met 52,82 als snelste voor de finale plaatste, vond het moeilijk haar race te omschrijven. "Goed", meende ze aanvankelijk bescheiden. Gaandeweg gaf ze het meer lading. "Dit is supergaaf. Bizar, zelfs."

De 100 vrij, meest prestigieuze nummer, was haar derde individuele finale van het toernooi. Eerder eindigde ze als zevende op de 200 wisselslag en werd ze vijfde op de 200 vrij. Als estafettezwemster werd ze zesde op de 4 x 100 vrij en vierde op de 4 x 100 wissel mixed.

Korstanje naar finale

Nyls Korstanje slaagde erin zich te plaatsen voor de finale van de 100 vlinder. De Nijmegenaar, die vrijdag in de series het Nederlands record op 50,78 bepaalde en zich daarmee verzekerde van een startbewijs voor de Olympische Spelen in Parijs, tikte aan in 50,98, de gedeelde vijfde tijd. De Amerikaan Dare Rose ging met 50,53 als snelste naar de eindstrijd, die zaterdag op het programma staat.

Op de 50 vrij bleef Kenzo Simons steken in de halve eindstrijd. De sprinter kwam tot 21,92, goed voor de elfde tijd. De Australische veteraan Cameron McEvoy was met 21,25 een klasse apart.