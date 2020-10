Orbán verliest opnieuw; ook omstreden universiteitswet is illegaal

De Hongaarse onderwijshervormingen uit 2017, die de liberale universiteit van miljardair George Soros dwongen het land te verlaten, zijn in strijd met wetgeving binnen de Europese Unie. Dat heeft het hoogste rechtscollege van de EU bepaald in een zaak die was aangespannen door de Europese Commissie.

Drie jaar geleden nam het Hongaarse parlement een wet aan waarin onder meer staat dat buitenlandse universiteiten ook een campus moeten hebben in het thuisland. Deze maatregel bedreigde specifiek de Central European University (CEU), opgericht door Soros, een tegenstander van premier Orbán. Die houdt Soros verantwoordelijk voor de financiering van veronderstelde ondermijnende activiteiten in Hongarije.

Eind 2018 vertrok de CEU definitief uit Hongarije. "Dit is een zwarte dag voor Europa en Hongarije", zei het hoofd. Het overgrote deel van universiteit is nu in Wenen gevestigd.

Wet aanpassen of een boete

De Europese Commissie sprak meteen al schande van de onderwijswet. Volgens de commissie was de wet in strijd met de EU-wet op de vrijheid van diensten, de vrijheid van vestiging, de academische vrijheid en de regels van de Wereldhandelsorganisatie.

Het Europees Hof van Justitie is het in grote mate met de commissie eens (.pdf). Het is nu aan Hongarije om de wet aan te passen. Anders kan de commissie een boeteprocedure beginnen.

Het is de tweede nederlaag bij het EU-hof voor Orbán dit jaar. Afgelopen zomer verklaarde het hof ook al een andere omstreden wet illegaal. Deze wet trof non-gouvernementele organisaties (ngo's) die geld uit het buitenland ontvangen, waarmee Orbán opnieuw Soros dwarszat.