Engeland en Wiegman op drempel achtste finales na zege op Denemarken

De Engelse voetbalsters hebben ook hun tweede WK-duel gewonnen. In Sydney won de ploeg van bondscoach Sarina Wiegman dankzij een vroeg doelpunt met 1-0 van Denemarken. Beide landen hadden hun eerste groepswedstrijd in groep D gewonnen. Engeland versloeg zaterdag Haïti met 1-0 en Denemarken had met dezelfde cijfers gewonnen van China. De Engelsen, Europees kampioen van vorig jaar, hadden in Sydney al heel snel een voorsprong te pakken. Lauren James, zus van Chelsea-verdediger Reece James, schoot in de zesde minuut de bal fraai binnen. De droomstart leek al snel een vervolg te krijgen omdat Engeland in de beginfase verreweg de bovenliggende partij was.

Maar afgezien van een grote kans van James, die op een paar meter afstand de bal verkeerd raakte, kwam het krachtsverschil tussen de twee niet bovendrijven. In de 24ste minuut wist de Deense ploeg voor het eerst de zestien van Engeland te bereiken en meteen werd het gevaarlijk. Rikke Madsen draaide sterk weg bij haar verdediger en schoot bijna raak in de verre hoek. Even later schoot Janni Thomsen over en zag Pernille Harder haar poging gepakt worden door keeper Mary Earps. De eerste helft eindigde met twee teams in evenwicht, maar met een voorsprong voor Engeland. Het was voor de ploeg van Wiegman wel een aderlating dat Keira Walsh vlak voor rust uitviel met een op het oog zware knieblessure. De spelverdeler van FC Barcelona verstapte zich en moest per brancard van het veld.

Keira Walsh zit verslagen op het veld - Reuters

Na rust veranderde er weinig aan het spelbeeld. Engeland had het meeste balbezit, maar Denemarken kwam er zo nu en dan ook gevaarlijk uit. Engeland stichtte het meeste gevaar dankzij een van de vele hoekschoppen die het kreeg, maar dicht bij de 2-0 kwam de ploeg van Wiegman maar niet. Bij vlagen had Denemarken zelfs het beste van het spel, al leidde dat lange tijd niet tot kansen. Engeland was even dichtbij, maar het zachte kopballetje van Beth England belandde niet tussen de palen. Bijna gelijkmaker Vangsgaard De Deense bondscoach bracht twintig minuten voor tijd aanvaller Amalie Vangsgaard binnen de lijnen voor verdediger Josefine Hasbo. PSG-speler Vangsgaard, in de wedstrijd tegen China matchwinner, was vlak voor tijd heel dicht bij de gelijkmaker, maar haar kopbal ging via de paal naast. Dankzij de zege heeft Engeland een plek in de achtste finales in zicht. Met zes punten leidt de ploeg van Wiegman de groep, Denemarken volgt op drie punten. Engeland besluit dinsdag de groepsfase met een wedstrijd tegen China. Denemarken neemt het op tegen Haïti. Bekijk hieronder de reactie van bondscoach Sarina Wiegman.