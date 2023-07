Waterpolosters veroveren na 32 jaar weer wereldtitel met zinderende zege op Spanje

De Nederlandse waterpolosters hebben voor het eerst sinds 1991 weer de wereldtitel veroverd. Spanje werd na strafworpen met 17-16 verslagen, nadat de reguliere speeltijd in 12-12 was geëindigd. Nederland benutte alle strafworpen, terwijl keepster Laura Aarts een hand kreeg tegen de derde Spaanse strafworp.

Nederland bekroonde een sterk toernooi naast de wereldtitel ook al met kwalificatie voor de Olympische Spelen van Parijs volgend jaar.

In de derde periode sloeg Nederland een gat met 9-7 waarmee de ploeg een voorschot op de titel leek te nemen. Spanje kwam echter terug en sleepte een strafworpenserie uit het vuur. Speelsters Sabrina van der Sloot, Lieke Rogge, Simone van de Kraats, Maartje Keuning en Brigitte Sleeking bleven koel in de strafworpenserie. De Spaanse Bea Ortiz stuitte op Aarts.

Nieuwe titel

Na de wereldtitel van 1991 greep Nederland vier keer naast de het goud. In 1986, 1994, 1998 en 2015 was er zilver. Huidige internationals Vivian Sevenich, Aarts en Van der Sloot waren er in de verloren finale van 2015 al bij. Met deze titel brengen ze hun prijzenkast extra glans bij. Het trio, met nog drie huidige internationals, werd in 2018 ook al Europees kampioen.