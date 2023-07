Gasly zal in Spa nooit zonder pijn rijden: 'Hier de naarste gevoelens ervaren'

Om hem heen staat donderdag een groot gedeelte van het F1-personeel - coureurs, teambazen en monteurs - verzameld. Na een wandeling over het circuit wordt een minuut stilte gehouden. Ook de nabestaanden van Hubert en Van 't Hoff zijn erbij. Het verdriet is voelbaar.

Maar als Gasly donderdagavond met een bos bloemen in de hand naar de bochtencombinatie Eau Rouge/Raidillon wandelt, is hij met dat debat niet zo bezig. In de stromende regen knielt hij neer en denkt hij dan terug aan zijn vriend Hubert.

Daardoor laaide de discussie over de gevaren van het circuit in de Belgische Ardennen weer op.

Als F1-coureur Pierre Gasly het circuit van Spa-Francorchamps oploopt heeft hij een knoop in zijn maag. Het is de plek waar hij in 2019 zijn goede vriend en collega-coureur Anthoine Hubert verloor.

Gasly legt uit hoe klein de racewereld relatief is. Zeker de Formule 1 is vergeleken met een sport als voetbal eigenlijk een minuscule biotoop. Iedereen kent elkaar.

"Met een circus van een paar honderd man reizen we ieder jaar de wereld over", legt de Alpine-coureur uit. "Ons wereldje is wat dat betreft uniek. Dat we hier met z'n allen staan is heel belangrijk. We moeten deze talenten, die ons veel te vroeg zijn ontvallen, blijven herdenken."

Voor Gasly is het ieder jaar weer een opgave om in Spa te zijn. "Ik ben een emotioneel persoon en dit is de plek waar ik de naarste gevoelens van mijn leven heb ervaren. En tegelijkertijd is het mijn vanuit sportief oogpunt een van mijn favoriete circuits. Dat is heel dubbel: een haat-liefde-verhouding."

Gebrek aan zicht

Gasly is zeker niet de enige autocoureur wiens racehart sneller gaat kloppen van het circuit van Spa-Francorchamps. De razendsnelle bochten en hoogteverschillen staan garant voor spektakel. Maar na het ongeluk van Van 't Hoff is iedereen er het er ook over eens dat er moet worden nagedacht over de veiligheid.

Over de vraag of die bochtencombinatie Eau Rouge/Raidillon aangepast moet worden zijn de meningen verdeeld. Yuki Tsunoda van AlphaTauri vindt bijvoorbeeld van wel.