Aanhoudingen voor witwassen tientallen miljoenen euro’s aan drugsgeld

De politie en de FIOD hebben zes verdachten aangehouden in een internationaal onderzoek naar het witwassen van drugsgeld. Het gaat vermoedelijk om tientallen miljoenen euro's. Er is beslag gelegd op panden en rekeningen.

Sinds 06.00 uur wordt met hulp van buitenlandse autoriteiten, de Belastingdienst, defensie en de douane gezocht op negentien locaties in Nederland, België, Duitsland en Frankrijk. Er zijn meer dan 330 medewerkers op de been. De actie is de uitkomst van een onderzoek dat in 2017 begon.

De verdachten zijn vijf mannen uit Geldrop, Veldhoven, Eindhoven en Nuenen, meldt Omroep Brabant, en een vrouw uit Echt-Susteren. De verdachten zijn tussen de 30 en 60 jaar oud.

Hennep- en cocaïnehandel

Het witgewassen geld zou zijn verdiend met hennep- en cocaïnehandel. Het werd vervolgens met een 'legaal tintje' in het financiële systeem gebracht, zodat drugsverdachten het daarna konden besteden in de 'bovenwereld'.

Voor het witwassen werden waarschijnlijk meerdere bedrijven in binnen- en buitenland gebruikt om geld te storten, te investeren en te verplaatsen. In het begin werd vooral gebruik gemaakt van routes via Zwitserland en Liechtenstein. Later verplaatste zich dat naar de Verenigde Arabische Emiraten. Met name via Dubai en Afrikaanse landen, zoals de Centraal Afrikaanse Republiek, blijkt uit onderzoek.

De organisatie ging volgens het OM zeer professioneel en gedisciplineerd te werk. Het onderzoek kostte daardoor veel tijd. De criminelen communiceerden met versleuteld berichtenverkeer via EncroChat, dat de politie wist te kraken.

Het onderzoek richt zich ook op andere verdachten. Nieuwe arrestaties zijn volgens het OM niet uitgesloten.