Ter Apel krijgt volwaardig politiebureau met cellen

Ter Apel krijgt een volwaardig politiebureau. Het bestaande bureau wordt onder meer uitgebreid met cellen. Daarmee gaat een langgekoesterde wens in vervulling van de gemeenteraad in Westerwolde, waar Ter Apel onder valt. Dat schrijft RTV Noord.

Vier jaar geleden liet de politie aan de gemeente weten dat het huidige bureau niet meer aan de normen voldeed. De ruimte was beperkt en er waren bijvoorbeeld geen ophoudcellen. De gemeenteraad vond dat onbestaanbaar met het oog op het aanmeldcentrum en de daarmee gepaarde overlast binnen het dorp.

De politie heeft het huidige bureau eind vorig jaar gekocht van de gemeente en gaat het renoveren. "Het wordt moderner en het wordt uitgebreid. Zo komen er straks werkplekken voor 25 medewerkers. Ook krijgt het een publieksfunctie, zodat mensen daar aangifte kunnen doen, afspraken kunnen maken en naar binnen kunnen lopen", zegt politiewoordvoerder Thijs Damstra tegen de regionale omroep.

Extra agenten

De vernieuwde accommodatie leidt niet direct tot extra agenten in het dorp. "Uitbreiding van capaciteit staat hier los van", zegt Damstra. "Dit gaat puur over de huisvesting van collega's in dat gebied."

In oktober beginnen de werkzaamheden. Over een jaar moet het volwaardige politiebureau in gebruik worden genomen.