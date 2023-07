PVV-Kamerlid Helder vertrekt na de verkiezingen uit de Kamer

PVV-Kamerlid Lilian Helder vertrekt na de verkiezingen uit de Tweede Kamer. Ze zegt op Twitter dat ze zich "om persoonlijke en inhoudelijke redenen" niet meer verkiesbaar stelt voor de partij van Geert Wilders. Waar ze op doelt, is vooralsnog onbekend.

Helder zit inmiddels dertien jaar in de Tweede Kamer. Bij de laatste verkiezingen in 2021 stond ze op de negende plaats van de PVV-lijst. Ze zegt zich tot haar laatste dag in te blijven zetten voor de politie. Helder is namens de PVV woordvoerder politie, justitie en veiligheid. Voor haar carrière in de politiek was Helder onder meer advocaat.

"Ik wil in de Kamer bereiken wat de mensen op straat graag willen", zegt ze op de website van de Tweede Kamer. 'Ik ben voorstander van het invoeren van minimumstraffen en het beperken van de beslissingsruimte van de rechterlijke macht."

Helder is een van de vele Kamerleden die na de verkiezingen niet meer terugkeren. Afgelopen week nog maakten Sylvana Simons (Bij1) en Farid Azarkan (Denk) bekend de Haagse politiek te verlaten.