Meer woningbranden in eerste halfjaar 2023 dan vorig jaar

Het aantal woningbranden is flink toegenomen: in het eerste halfjaar van 2023 rukte de brandweer 3884 keer uit voor een woningbrand, waar dat 3576 keer was in het eerste halfjaar van 2022. Dat blijkt uit cijfers van het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid.

De toename kan niet worden verklaard door de stijging van het aantal woningen: het aantal woningbranden is percentueel meer gestegen dan het aantal woningen.

Ook in 2022 waren er fors meer woningbranden dan in 2021. Het NIPV kan nog niet zeggen of er sprake is van een trend, en wil komende maanden analyseren wat mogelijke oorzaken zijn voor de stijging.

Ruud van Herpen, hoogleraar brandveiligheid aan de TU Eindhoven, spreekt wel van een tendens. "Ook vorig jaar waren er meer woningbranden; het is een trend die al langer voortzet."

Houtkachel stoken

Volgens Van Herpen heeft de toename van woningbranden te maken met de energietransitie. "We hebben meer elektrische apparaten in huis, zoals warmtepompen en omvormers, maar er zijn ook meer elektrische fietsen en elektrische auto's." Daardoor is er volgens Van Herpen een grotere kans op brand.

Ook de gestegen energiekosten spelen volgens Van Herpen een rol bij de toename van woningbranden. Mensen die op gas stoken zoeken vanwege de hoge prijzen naar andere manieren om hun huis te verwarmen, zegt hij. "Ze gaan dan bijvoorbeeld een houtkachel stoken of elektrisch verwarmen."

Een andere mogelijke oorzaak is de vergrijzing, zegt de hoogleraar. "Er zijn steeds meer ouderen en ons beleid is dat zij zo lang mogelijk thuis wonen." Maar die ouderen zijn vaak ook minder oplettend, en dan gaat het volgens hem wel eens mis.