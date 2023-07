Aung San Suu Kyi onverwachts verplaatst van gevangenis naar appartement

De Myanmarese politica en mensenrechtenactivist Aung San Suu Kyi is maandag onverwachts overgeplaatst. Ze is van de gevangenis naar een appartement voor hoge overheidsfunctionarissen verhuisd, melden bronnen binnen haar partij aan het Duitse persbureau DPA vandaag.

In februari 2021 werd Suu Kyi door het leger afgezet als regeringsleider en veroordeeld tot 33 jaar cel. Sindsdien zat de 78-jarige Suu Kyi in eenzame opsluiting en mochten haar advocaten niet in het openbaar spreken. Waarnemers noemden de veroordeling een schijnproces.

Junta onder druk

Een bron van de Nationale Eenheidsregering, een democratische schaduwregering onder leiding van aanhangers van Suu Kyi, bevestigt haar verplaatsing ook. "De junta staat sinds de staatsgreep van 2021 onder enorme druk en heeft veel mislukkingen gekend. Daarom hebben ze Suu Kyi naar buiten gehaald om een uitweg uit deze situatie te vinden", zegt de bron tegen DPA.

Sinds de coup is Myanmar bijna geïsoleerd van de buitenwereld. Het drukt iedere vorm van protest de kop in. Een paar weken geleden liet de militaire junta de teugels vieren. De Thaise minister van Buitenlandse Zaken mocht Suu Kyi als eerste buitenlandse vertegenwoordiger weer bezoeken.