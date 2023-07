Veel meer elektrische auto's aan boord van brandend schip dan gedacht: 498

Aan boord van het brandende vrachtschip Fremantle Highway zijn volgens de Japanse rederij K-Line niet slechts 25 elektrische auto's maar 498. Dat meldt het bedrijf in een verklaring aan het ANP. Als zo'n auto vlam vat, is het lastig om de brand te blussen. Elektrische auto's kunnen door hun accupakket lang blijven branden.

Volgens een woordvoerder van K-Line komt het getal van 25 niet van hen en heeft het bedrijf nu cijfers naar buiten gebracht om een einde te maken aan speculaties. Dat de cijfers vandaag pas naar buiten komen, heeft volgens de woordvoerder te maken met bedrijfsgevoelige informatie van fabrikanten.

De Kustwacht heeft nog niet gereageerd op de bijgestelde aantallen. Eerder zei een woordvoerder voor het getal van 25 te zijn uitgegaan van de eerste ladinglijst. "Wij hebben de informatie niet over de aantallen", meldt de organisatie vanochtend. "Er wordt aan gewerkt om alle informatie te verzamelen en dit wordt dan gedeeld met de bergingspartijen."

Bedrijfsgeheim

In totaal vervoerde het schip volgens de rederij 3783 auto's, die allemaal gloednieuw waren. Vanwege het bedrijfsgeheim wil de K Line-woordvoerder verder ook niets zeggen over de merken die aan boord van het schip zijn. Volgens persbureau Bloomberg gaat het in ieder geval om BMW's en auto's van Mercedes-Benz.

Niet direct duidelijk is of het gaat om 498 volledig elektrische auto's of dat er in dat getal ook hybride auto's worden meegeteld (met zowel een brandstof- als elektromotor).

Schip 'redelijk stabiel'

De Fremantle Highway ligt momenteel "redelijk stabiel" ten noorden van Terschelling, zegt de Kustwacht. Het vaartuig is vanaf het eiland goed te zien en wordt op dezelfde locatie gehouden door het Duitse schip Fairplay 30, dat de noodsleepverbinding gisteren heeft overgenomen van het schip Hunter.

"Dat vaartuig probeert het schip zoveel mogelijk op dezelfde locatie te houden, afhankelijk van weer, wind en de stroming", zegt een woordvoerder van de Kustwacht.

Er wordt momenteel gewerkt aan een plan voor een betere sleepverbinding. Om die aan te leggen, zouden er mensen aan boord van het schip moeten gaan. "Er moet heel goed onderzocht worden of dat veilig is", zegt de woordvoerder. De Kustwacht hoopt later op de dag meer te kunnen zeggen over de plannen voor de komende dagen.

Zo ziet het brandende vrachtschip eruit vanuit de lucht: