Coldplay doneert keyboard aan stichting in Krommenie

De Britse band Coldplay heeft een keyboard gedoneerd aan de stichting Muziek voor Kids in Krommenie. De stichting deelt gitaren uit aan kinderen die dat niet kunnen betalen.

"Ik kreeg een mailtje van een boekingskantoor, met de mededeling dat er een toerende artiest was die graag een donatie wilde doen aan onze stichting", zegt Ruben Hoeke van de stichting. "Toen had ik al een vermoeden dat het zomaar eens Coldplay kon zijn."

En dat vermoeden klopte. De Britse band trad vorige week op in de Johan Cruijff ArenA. "Hun management mailde even later dat de band van onze stichting had gehoord en een een donatie wilde doen in de vorm van een keyboard", vertelt Hoeke.

Streekomroep WEEFF maakte deze reportage over de gitarenstichting: