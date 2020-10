Op Schiphol neergeschoten man veroorzaakte eerder overlast

De man die gisteravond met een mes zwaaide op Schiphol en daarna door de marechaussee in zijn been werd geschoten, is een 27-jarige uit Tanzania. De verdachte heeft al eens overlast veroorzaakt op de luchthaven. Er wordt niet uitgegaan van een terroristisch motief.

Een woordvoerder van Schiphol zei gisteren dat de man met een enorm mes zwaaide en steeds dichterbij kwam. Op herhaalde oproepen om het wapen neer te leggen, reageerde hij niet.

"De man veroorzaakte veel commotie op Schiphol. Nadat de man was neergeschoten, hebben wij hem overmeesterd en meteen zijn wond behandeld", zegt Robert Kapel van de marechaussee. De verdachte is daarna opgehaald door een ambulance.

Onderzoek

Er wordt verder onderzoek gedaan naar de toedracht. Dit gebeurt onder leiding van het Openbaar Ministerie. Ook komt er een onderzoek van de Rijksrecherche naar het handelen van de marechaussees.

Er was ook een tweede verdacht aangehouden die volgens de camerabeelden contact had met de man uit Tanzania. De marechaussee zegt dat deze persoon geen verdachte meer is.