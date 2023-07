Singapore executeert eerste vrouw in bijna twintig jaar

In Singapore is de 45-jarige Saridewi Binte Djamani opgehangen. Het is de eerste executie van een eerste vrouw in bijna twintig jaar in het Aziatische land. De vrouw werd in 2018 veroordeeld voor het smokkelen van 30 gram heroïne. Ze ging in beroep maar dat werd in oktober vorig jaar afgewezen.

De executie is de vijftiende executie sinds maart 2022, en de tweede deze week. Volgens mensenrechtenorganisaties ging het allemaal om drugsvergrijpen. Tijdens de coronapandemie voerde het land geen executies uit, maar twee jaar later werden die weer hervat. De laatste vrouw die werd geëxecuteerd was een 36-jarige vrouw in 2004.

De drugswetten in Singapore behoren tot de strengste wereldwijd. Iedereen die gepakt wordt met meer dan 500 gram cannabis of meer dan 15 gram heroïne riskeert de doodstraf.

Kritiek en protesten

De executies leidden tot kritiek wereldwijd en ook in de stadsstaat zelf worden protesten gehouden. Volgens Amnesty International zijn er naast Singapore nog drie landen waar mensen worden geëxecuteerd om druggerelateerde vergrijpen: China, Iran en Saudi-Arabië.

Critici wijzen bovendien op het feit dat naburige landen straffen juist hebben versoepeld. Zo heeft Thailand cannabis recent gedecriminaliseerd en geldt er in Maleisië geen wettelijk voorgeschreven doodstraf meer voor drugshandel.