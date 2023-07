Gridstraf van vijf plekken voor Verstappen na nieuwe versnellingsbak op Spa

De vraag is of Verstappen veel last zal hebben van de straf. Vorig jaar startte de tweevoudig wereldkampioen wegens een motorwissel als veertiende in Spa en reed hij alsnog naar zijn negende overwinning van het seizoen.

Verstappen gaat op dit moment ruim aan de leiding in de strijd om de wereldtitel. Na elf van de 22 races heeft de Nederlander 281 punten verzameld, 110 meer dan ploeggenoot Sergio Pérez.

Verstappen wist de afgelopen zeven races allemaal te winnen.