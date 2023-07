Goede resultaten voor Air France-KLM, ondanks vlootproblemen

Air France-KLM heeft een sterk kwartaal achter de rug, ondanks de hoge inflatie en problemen met toestellen in die periode. De winst van het bedrijf steeg fors tot 604 miljoen euro.

Ook bij KLM-dochter Transavia gaat het goed. Daar is er een omzetstijging te zien. Bij die aanbieder en de Cityhopper van KLM stonden begin dit jaar vliegtuigen aan de grond, met veel geannuleerde vluchten als gevolg. Toch vervoerde Transavia iets meer passagiers in april, mei en juni van dit jaar. Het bedrijf leed geen verlies, maar maakte ook geen winst.

Afgelopen kwartaal, de eerste maanden van dit jaar, maakte de Air France-KLM groep nog verlies.

Vollere vliegtuigen, maar niet bij vrachtvervoer

De goede resultaten komen onder andere door lagere brandstofprijzen en hogere ticketprijzen. "Wij zien dat klanten weer willen vliegen, daar zijn we blij om," zegt de topvrouw van KLM, Marjan Rintel. "We vinden ook niet dat we mogen klagen. Wat je wel ziet is dat mensen nog met de rem erop vliegen."

Wel zaten vliegtuigen van alle aanbieders in de groep een klein beetje voller, met 2 procent naar een bezetting van 87 procent. Er werden in totaal ruim 24 miljoen passagiers vervoerd door Air France en KLM, meer dan vorig jaar.

Voor de rest van het jaar verwacht Air France-KLM dat de vliegtuigen met passagiers nog voller komen te zitten.

Het vrachtonderdeel van het bedrijf heeft juist een slechtere tijd achter de rug het afgelopen half jaar. Er werd minder vracht vervoerd, de vliegtuigen waren leger en de omzet daalde.