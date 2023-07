Oranje traint zonder zieke Van der Gragt en Pelova, Beerensteyn wel aanwezig

Voor Pelova geldt hetzelfde. "We hebben er twee op hun kamer, die met z'n tweeën apart eten op hun kamer. Ze worden weggehouden van de groep, dat is ook logisch", aldus Jonker. "Het is nu uitzieken."

"Steef is een beetje ziek, zo ziek dat ze gister niet verder kon spelen", bevestigt ook bondscoach Andries Jonker. "Ze zit apart op de kamer, eten wordt gebracht. Ze moet dingen alleen doen even."

Een KNVB-woordvoerster zegt dat beide speelsters donderdag ziek zijn geworden. Van der Gragt heeft "lichte klachten". Zij ging in de rust terug naar het hotel, haar wissel in het duel met de VS had niets te maken met een hoofdblessure.

Vier dagen voor de belangrijke groepswedstrijd tegen Vietnam is een grotere ziekte-uitbraak het laatste dat de bondscoach wil. "Je moet hier wel mee uitkijken, iedereen loopt op de toppen van zijn kunnen en dan ben je extra kwetsbaar. Dus we nemen alle maateregelen die we kunnen nemen."

Of Van der Gragt en Pelova kunnen spelen tegen Vietnam is zeer de vraag. "We hebben gelukkig een extra dag, het ziet er niet naar uit dat ze ernstig ziek zijn, maar het is afwachten."

Looptraining

De rest van de speelsters trainde onder toeziend oog van KNVB-directeur Nigel de Jong in basiskamp Tauranga, waar het team op de avond na de wedstrijd in hoofdstad Wellington al arriveerde. Ook Lineth Beerensteyn, die in het eerste duel geblesseerd raakte, stond op het trainingsveld. Weliswaar met een aangepast programma.

"We hebben goede hoop dat ze dit WK nog in actie komt, maar ik kan niet voorspellen of dat al tegen Vietnam is", zei Jonker.

Een groot deel van de speelsters die tegen de VS in de basisopstelling stonden, deed vrijdag een looptraining terwijl de wissels andere oefeningen deden. Zaterdag krijgen de speelsters vrij.

Maandag vliegt Oranje naar Dunedin, waar de laatste wedstrijd in de groepsfase tegen Vietnam dinsdag op het programma staat.