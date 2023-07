Voorlopig geen regionaal reisverbod voor overlastgevers in het ov

Door privacywetgeving komt er voorlopig geen regionaal reisverbod voor overlastgevers in de trein, meldt RTV Oost. De provincies Overijssel en Gelderland wilden testen of een regionaal reisverbod zinvol is om overlast in treinen tegen te gaan.

Aanleiding was de overlast in de treinen tussen Emmen en Zwolle. Al langere tijd ervaart treinpersoneel op dat traject overlast van met name uitgeprocedeerde asielzoekers, die zonder kaartje reizen en zich agressief gedragen als zij daarop worden aangesproken.

Treinreizigers die zich misdragen kunnen een reisverbod krijgen. Maar dat verbod geldt alleen voor de vervoerder waar de persoon op dat moment mee reist. Wie zich misdraagt bij de NS, kan evengoed met Arriva verder reizen.

Een regionaal reisverbod had daar een einde aan moeten maken, maar het delen van persoonsinformatie tussen vervoerders onderling is te privacygevoelig, schrijft staatssecretaris Heijnen aan de Tweede Kamer.

"Waardeloos"

De vakbond voor treinpersoneel BOA ACP is woest. "Het is waardeloos", zegt vakbondsvoorzitter Gerrits. "Er wordt al ruim een jaar over deze proef gesproken. Ik snap niet dat het allemaal zolang moet duren voordat het kan."

Op bepaalde treinverbindingen, waaronder die tussen Zwolle en Emmen dus, is de overlast nog onveranderd groot volgens Gerrits. "Er zijn allerlei maatregelen genomen, maar er is nog steeds een toename van het aantal incidenten. Wij vinden het ongelooflijk dat het niet doorgaat. Dit komt het gevoel van veiligheid voor de reizigers ook niet ten goede."