Record en olympische limiet voor Korstanje bij WK zwemmen

Korstanje, die zich als tweede plaatste voor de halve finales, bleef daarmee ook onder de limiet (51,67) voor de Spelen in Parijs. "Die limiet geeft wel lucht. Het was al wel eerder gelukt, maar niet officieel."

Nyls Korstanje heeft bij de WK zwemmen in het Japanse Fukuoka het Nederlands record op de 100 meter vlinderslag verbeterd. De 24-jarige zwemmer tikte in de series aan na 50,78 en daarmee dook hij onder zijn oude record (51,41) uit 2022.

De Waard en Busch door op 50 vlinder

Maaike de Waard en Kim Busch plaatsten zich voor de halve finales van het niet-olympische nummer 50 meter vlinderslag. De Waard ging met 26,17 als dertiende door en Busch met 26,23 als gedeeld vijftiende.

"De tijd was nog niet heel goed, maar daar heb ik nog een kans voor om die te verbeteren. Dit is wel leuk, even een andere slag", zei De Waard, die eerder in Fukuoka de rugslag zwom.

Imani de Jong eindigde in de series van de 800 meter vrije slag met 8.50,81 als 29ste. De beste acht kwalificeerden zich voor de finale.