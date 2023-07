Zuid-Afrika en Argentinië in evenwicht na Argentijnse comeback

Naast Zuid-Afrika wist ook Argentinië nog nooit een wedstrijd te winnen op een WK voor vrouwen. De Afrikaanse ploeg verloor vier jaar geleden als WK-debutant alle groepsduels, Argentinië was drie keer eerder van de partij en wist alleen in 2019 punten te pakken door twee keer gelijk te spelen.

Zuid-Afrika leek hard op weg naar de eerste zege ooit op een WK voor vrouwen, maar twee Argentijnse doelpunten binnen vijf minuten zorgden ervoor dat het duel tussen Argentinië en Zuid-Afrika in 2-2 is geëindigd.

