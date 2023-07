Wekdienst 28/7: Zomercarnaval van start • Waterpolosters in WK-finale

Eerst het weer: vandaag begint bewolkt met in het binnenland eerst nog af en toe regen. In de loop van de dag breekt vanuit het westen vaker de zon door, maar ontstaan ook weer enkele buien. Het wordt bij een matige westenwind 22 tot 24 graden.

Goedemorgen! In Rotterdam begint vandaag het Zomercarnaval en de Nederlandse waterpolosters nemen het in de WK-finale op tegen Europees kampioen Spanje.

Wat heb je gemist?

Het Amerikaanse Openbaar Ministerie heeft de aanklacht tegen oud-president Donald Trump uitgebreid in de zaak rond het achterhouden van geheime documenten. De nieuwe verdenking is dat hij een medewerker opdracht heeft gegeven om bewakingsbeelden van zijn landgoed Mar-a-Lago te wissen, zodat die niet in handen konden vallen van de opsporingsdiensten.

Aanklagers hadden juist hun zinnen gezet op die beelden, omdat volgens hen te zien is hoe dozen in en uit een opslag worden gehaald, daags voor een bezoek van de FBI en het OM.

Ander nieuws uit de nacht:

En dan nog even dit:

Voor een deel van de Nederlanders met Turkse wortels is deze zomervakantie anders dan anders. Turkije en Syrië werden begin dit jaar getroffen door een verwoestende aardbeving waarbij meer dan 50.000 doden vielen. Een deel van de Turkse Nederlanders maakt daardoor andere keuzes deze zomer.

Vriendinnen Sümeyye Sahin en Filiz Ilmaz willen met een fietstocht geld inzamelen voor een bouwproject voor mensen die door de aardbeving dakloos werden. Op 2 september stappen ze in Enschede op de fiets om binnen een maand de Turkse grens te bereiken.