Gaat legpuzzel waterpolosters aan eerste wereldtitel sinds 1991 helpen?

Gaat een ouderwetse legpuzzel de Nederlandse waterpolosters aan de wereldtitel helpen? "Het zorgt in elk geval voor rust in je hoofd", zegt midvoor Iris Wolves over de opmerkelijke hobby van een aantal speelsters. Nederland speelt in het Japanse Fukuoka om 11.00 uur de finale van het wereldkampioenschap tegen Spanje. Als Oranje goud pakt, zijn de Nederlandse vrouwen voor het eerst sinds 1991 de beste van de wereld. Sindsdien waren ze er een paar keer dichtbij, met drie keer zilver en een keer brons, maar de wereldtitel winnen lukte vooralsnog niet meer. Nadat Italië woensdag in de halve finale na een spannende wedstrijd met 9-8 was verslagen, volgde een kort nachtje.

"We hebben nog lang in de kamer van de fysiotherapeuten gepuzzeld", vertelt Wolves, speelster van het Griekse Glyfada. "We zijn met een hele moeilijke legpuzzel bezig. Als de adrenaline door je lijf is gegaan is dat een goede manier om het hoofd leeg te maken." Donderdag was dan ook een welkome rustdag voor de ploeg van de Griekse bondscoach Evangelos Doudesis. "Als je zo'n spannende wedstrijd hebt gespeeld slapen veel meiden wat slechter, zijn ze tot laat wakker", zegt Brigitte Sleeking, die ook in Griekse dienst speelt, bij Olympiacos Pyraeus. "Het extra dagje rust dat we hadden, is heel belangrijk voor het herstel. Iedereen kan weer even op adem komen en zich voorbereiden op de volgende wedstrijd."

Dat is de finale tegen Spanje, waar in de groepsfase maar net met 7-6 van werd gewonnen. Spanje, voor het eerst en laatst wereldkampioen in 2013, is derhalve een pittige opponent voor de Nederlandse vrouwen, door Doudesis omschreven als "een soort dreamteam". Sleeking: "Ze hebben hele goede midvoors en schutters. Wij weten wie we bij hun het liefst de schoten laten nemen, maar dan zullen we de passes naar de midvoors eruit moeten halen. Zoals we dat tegen Italië ook hebben gedaan." Ook de Nederlandse aanvalsters weten wat ze kunnen verwachten. Wolves: "Spanje heeft hele fysiek spelende midachters die veel boven op je gaan liggen. Ik probeer boven water te blijven en zij proberen me naar beneden te duwen. Soms is het echt overleven."

