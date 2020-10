Nieuwe klap voor Ineos: Thomas niet meer van start in Giro

Geraint Thomas kwam gisteren gehavend en op achterstand over de finish - AFP

Een nieuwe klap voor de Britse sterrenformatie Ineos-Grenadiers: Geraint Thomas stapt dinsdag niet meer op in de vierde etappe van de Giro d'Italia. Thomas gold als een van de topfavorieten voor de eindzege in de Ronde van Italië, maar een valpartij in de eerste meters van de derde etappe op maandag zorgde ervoor dat hij uiteindelijk ruim twaalf minuten verloor op de concurrentie. Aanvankelijk leek hij niets gebroken te hebben, maar nader onderzoek wees uit dat hij een breuk in zijn bekken heeft opgelopen.

Thomas: "Het is zo frustrerend. Ik had me heel goed voorbereid op deze race. Mijn vorm was minstens zo goed, zo niet beter, als in de Tour die ik won." Na zijn tijdverlies in de derde etappe wilde de renner uit Wales aanvankelijk nog wel starten dinsdag. "Ik wilde de ploeg nog helpen de komende dagen. Maar we hebben toch nog wat extra scans laten maken. En met een breuk maakt het de keuze om op te geven plotseling heel makkelijk." Het is een nieuwe klap voor Ineos, dat met Egan Bernal vorige maand een nieuwe eindzege in de Tour al in rook zag opgaan. De Colombiaan kampte met een rugblessure en staakte de strijd. Chris Froome heeft nog altijd niet zijn normale vorm kunnen behalen na zijn zware val in 2019.

