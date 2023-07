Aanklacht in zaak tegen Donald Trump uitgebreid

De medewerker van Trump die het wissen op zich had genomen, is ook aangeklaagd. Volgens de aanklacht gaat het om Carlos de Oliveira, die onder meer onderhoudswerk verricht op Mar-a-Lago. De man zou eerder ook hebben gelogen bij een verhoor.

Volgens de nieuwe aanklacht droeg Trump een medewerker op om bewakingsbeelden te wissen die politie en justitie wilden hebben. Aanklagers hadden juist hun zinnen gezet op die beelden, omdat volgens hen te zien is hoe dozen in en uit een opslag worden gehaald, daags voor een bezoek van de FBI en het OM.

Het Amerikaanse Openbaar Ministerie heeft de aanklacht tegen oud-president Donald Trump uitgebreid in de zaak rond het achterhouden van geheime documenten. Trump wordt er nu ook van verdacht dat hij een medewerker opdracht heeft gegeven om bewakingsbeelden van zijn buitenverblijf Mar-a-Lago te wissen, zodat die niet in handen konden vallen van de opsporingsdiensten.

De nieuwe aanklachten komen op het moment dat in Amerika rekening wordt gehouden met een nieuwe strafzaak tegen Trump. Die zou gaan over zijn rol bij de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021. Trump zegt zelf ook te verwachten dat hij binnenkort daarvoor wordt aangeklaagd.

Trump bewaarde na zijn vertrek uit het Witte Huis geheime documenten uit zijn tijd als president in zijn buitenverblijf. Dat is volgens de Amerikaanse wet niet toegestaan. De papieren zaten in dozen die onder meer waren gestald in Trumps slaapkamer, een badkamer en een bezemkast.

Trump is nu ook aangeklaagd voor achterhouden van geheime militaire informatie. Het zou zijn gegaan om een mogelijk aanvalsplan tegen Iran. De oud-president zou dat hebben laten zien aan schrijvers. Anders dan de andere documenten heeft hij die papieren in januari 2022 teruggestuurd naar de overheid.

'Verkiezingsbeïnvloeding'

In een reactie op de nieuwe aanklachten spreekt een woordvoerder van Trump van een mislukte poging van de regering-Biden om Trump te beschadigen. Ook beschuldigt de woordvoerder de huidige regering ervan de presidentsverkiezingen van volgend jaar te beïnvloeden. Trump wil daar opnieuw aan meedoen.

Het begin van de rechtszaak tegen Donald Trump staat gepland voor 20 mei volgend jaar. De presidentsverkiezingen zijn ruim vijf maanden later, op 5 november.