Musicalproducent Rick Engelkes moet miljoenen coronasteun terugbetalen

Musicalproducent Rick Engelkes moet van het Fonds Podiumkunsten 3,7 miljoen euro aan coronasteun definitief terugbetalen. Het fonds blijft erbij dat het overgrote deel van de 4,3 miljoen euro aan steun voor Engelkes' productiebedrijf onterecht was.

In april had het Fonds Podiumkunsten al gezegd dat het het geld terug wilde van Engelkes. Die maakte daartegen bezwaar, maar dat heeft niets veranderd aan de opvatting van het fonds.

Engelkes kreeg in coronatijd de meer dan 4 miljoen euro steun voor een musical die hij wilde optuigen over het leven van Willem van Oranje. De voorstelling moest op termijn in Delft op de planken komen, in een nog te bouwen theater. Omdat de musical er nog niet is gekomen, wordt de toegekende subsidie met 3,7 miljoen euro verlaagd.

Medewerkers al betaald

Na de eerste eis van het Fonds in april zei Engelkes dat van het geld al medewerkers zijn betaald die voorwerk voor de productie hebben gedaan. Ook zei hij alle kosten te kunnen verantwoorden.

Het productiebedrijf en Engelkes zelf hebben nog niet gereageerd. Tegen Shownieuws zei de producent eind mei dat hij "aan de goede kant" staat, maar dat hij het geld terugstort als het Fonds Podiumkunsten dat blijft eisen. "Dan moet dat", zei hij toen.