De uitzending van 6 oktober

Drukte bij de Albert Heijn in de Potterstraat in Utrecht - Koen Laureij

De balans tussen maatregelen en steun van de bevolking De sluiting van de horeca leidt tot feestjes in de privésfeer. Koninklijke Horeca Nederland pleit voor het terugdraaien van de beperkingen rond de sluitingstijden. Dit weekend gingen klanten op verschillende plaatsen na sluitingstijd naar nog geopende supermarkten om alcohol te kopen. Kroegbazen in Breda pleiten voor het instellen van een avondklok. Burgemeester Paul Depla van Breda toont begrip voor dat pleidooi. "Het is een manier om samenkomsten op thuisfeestjes terug te dringen." In België hebben ze ervaring met een avondklok. En die werd niet overal op prijs gesteld. Vanavond praten we over de balans tussen maatregelen en begrip van de bevolking.

China's assertieve buitenlandpolitiek Waar China vroeger in zichzelf gekeerd was, probeert het nu op alle fronten de macht uit te breiden. Vanavond leggen experts aan de hand van een aantal voorbeelden uit hoe China dat in bijvoorbeeld Zweden doet. Want Chinese diplomaten slaan daar hard om zich heen.