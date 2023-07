Rellen op tribune in stadion FC Twente, tien aanhoudingen

Bij de wedstrijd tussen FC Twente en het Zweedse Hammarby in de Conference League is het tot ongeregeldheden gekomen. Vooral na de wedstrijd ging het mis op de hoofdtribune van de Grolsch Veste in Enschede. Ook buiten het stadion was het lange tijd onrustig.

De Mobiele Eenheid is ingezet om de orde te herstellen. De politie heeft tien mensen aangehouden, onder wie een minderjarige. Ze worden verdacht van openlijke geweldpleging, mishandeling en belediging. De minderjarige komt vannacht weer vrij.

Gewonde

Volgens de krant Tubantia brak de harde kern van FC Twente uit richting de hoofdtribunes en ging de confrontatie aan met Hammarby-supporters die daar ook zaten. Een Zweedse supporter viel daarbij van de tribune en raakte gewond, zegt FC Twente-directeur Paul van der Kraan tegen de NOS. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn verwondingen is niets bekend.

Op beelden op Twitter is te zien dat in het zwart geklede mannen de tribune bestormen en inslaan op andere supporters: