Rellen op tribune in stadion FC Twente, ME grijpt in

Op beelden op Twitter is te zien dat in het zwart geklede mannen de tribune bestormen en inslaan op andere supporters:

Volgens de krant Tubantia brak de harde kern van FC Twente uit richting de hoofdtribunes en ging de confrontatie aan met Hammarby-supporters die daar ook zaten. Een Zweedse supporter viel daarbij van de tribune en raakte gewond, zegt FC Twente-directeur Paul van der Kraan tegen de NOS. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn verwondingen is niets bekend.

Bij de wedstrijd tussen FC Twente en het Zweedse Hammarby in de Conference League is het tot ongeregeldheden gekomen. Vooral na de wedstrijd ging het mis op de hoofdtribune van de Grolsch Veste in Enschede.

Van der Kraan vond het lang duren voor er ingegrepen werd door stewards en beveiliging, zegt hij. Ook begreep hij niet dat de spelers niet doorhadden dat er iets gaande was en op het veld bleven. "De druppel was naar mijn idee dat spelers van Hammarby voor dat vak op de hoofdtribune ook nog een keertje gingen stilstaan. Ja, dan gaat het hard."

Verder zaten er volgens Van der Kraan op de hoofdtribune mensen die daar niet thuishoorden. FC Twente moet volgens de directeur 200 kaarten beschikbaar stellen voor de hoofdtribune aan de tegenpartij. "Maar die kaarten zijn in mijn ogen niet in handen gekomen van de mensen voor wie ze bestemd waren. In principe zijn de kaarten bedoeld voor de sponsors."

De ME heeft de orde in het stadion hersteld. Rond 23.00 uur was ook de rust wedergekeerd rondom het gebouw, meldt RTV Oost. Voor die tijd waren er ook buiten het stadion opstootjes. Een grote eenheid van de politie was op de been om de supportersgroepen uit elkaar te houden. Ook waren er problemen rond het spoor. De treinen reden daarom stapvoets.

Twee aanhoudingen

Voorafgaand aan de wedstrijd was het ook onrustig, maar "nog wel onder controle", aldus de politie. Er werden twee aanhoudingen verricht toen er bij het stadion een confrontatie dreigde.

FC Twente heeft de wedstrijd gewonnen van Hammarby met 1-0. Volgende week is de return in Stockholm.