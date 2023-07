Nederland heeft duurzaamheid als troef bij WK-bid 2027: 'Alles kan met de trein'

Directeur betaald voetbal Gijs de Jong lobbyt in Nieuw-Zeeland voor het gezamenlijke bid van de voetbalbonden van Nederland, België en Duitsland om het WK 2027 binnen te halen. Duurzaamheid is daarin een belangrijk thema. - NOS

Oranje heeft alle wedstrijden in de groepsfase in Nieuw-Zeeland, maar had een trainingskamp in Australië en de trainingsfaciliteit ligt niet bij een van de stadions.

De vele uren die alle teams in het vliegtuig moeten doorbrengen leken toen van minder belang, maar het is juist dit aspect dat veel kritiek krijgt nu het toernooi eenmaal bezig is. De verschillen zijn enorm: Zambia hoeft maar 157 kilometer af te leggen, de Ieren juist 8.000 kilometer in de groepsfase.

"Daar kunnen ze niet zoveel aan doen, maar ons idee is dat iedereen naar een relatief klein gebied vliegt. En daarna kunnen we alles met de trein en het openbaar vervoer doen. Daar kunnen we dikke winst maken."

En afhankelijk van het feit of Nederland eerste of tweede wordt in de poule loopt de weg naar de finale via Sydney, Wellington, Auckland en weer Sydney. Of via Melbourne, Auckland, Auckland en Sydney.

Nederland, België en Duitsland hebben in hun plannen voor 2027 rekening gehouden met zo min mogelijk reisbewegingen. De Jong: "Duitsland gebruikt Noordrijn-Westfalen als basis en met Nederland en België is dat heel compact. Het is allemaal goed te bereizen en daar gaan we ons op richten."

Valse claim

Waarom is er zoveel aandacht voor duurzaamheid in de bids? Behalve dat het maatschappelijk gezien steeds meer een thema is heeft het ook te maken met de houding van de FIFA.

De wereldvoetbalbond worstelt met het thema. Het heeft zich in 2021 aangesloten bij de VN-klimaatdoelen voor de sport en dat betekent dat de uitstoot in 2030 gehalveerd moet zijn. In 2040 zouden de toernooien volledig klimaatneutraal moeten worden georganiseerd. De FIFA heeft aangegeven alle uitstoot te compenseren van vluchten die de teams dit toernooi maken.