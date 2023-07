FC Twente begint Europese campagne door goal Steijn met minieme zege op Hammarby

Steijn schreeuwt het uit na zijn doelpunt - ANP

Twente, de nummer vijf van de eredivisie en winnaar van de daaropvolgende play-offs, zag deze zomer onder anderen sterkhouders Ramiz Zerrouki (Feyenoord) en Vaclav Cerny (VfL Wolfsburg) vertrekken. Ook trainer Ron Jans zwaaide af. De van RKC overgekomen coach Joseph Oosting kreeg het vertrouwen en hij stuurde tegen Hammarby geen enkele nieuweling, zoals Naci Ünüvar, het veld in. In plaats daarvan hield Oosting het bij de gebruikelijke namen, aangevuld met onder anderen Mathias Kjølø, Sem Steijn en Daan Rots. Rots, rechts voorin in de rol van Cerny, maakte al na enkele minuten kennis met Shaquille Pinas, Nederlander in dienst van Hammarby. Pinas zette aan de zijlijn een vliegende tackle in en moest die onhandige actie bekopen met geel.

Joseph Oosting geeft aanwijzingen - ANP

Twente greep het initiatief tegen de volksclub uit Stockholm en creëerde kansen. De grootste voor rust was voor Rots, die verzuimde te profiteren van een fout van doelman Oliver Dovin in de opbouw. De inzet van de aanvaller, na terugleggen van Manfred Ugalde, ging naast. Vlap raakt de lat Vijf minuten voor de pauze stond de lat een Overijsselse treffer in de weg. Op aangeven van de mee opgekomen Gijs Smal trof Michel Vlap, op de tribune gadegeslagen door ex-trainer Jans, het aluminium. Hammarby, in 2022 de nummer drie van Zweden en bekerfinalist maar momenteel slechts negende in de competitie, bleef zodoende schadevrij en mocht daarmee de handen dichtknijpen. Of mede-eigenaar Zlatan Ibrahimovic dat op de televisie ook meekreeg, bleef onduidelijk. De verdiende 1-0 viel echter toch, na acht minuten in de tweede helft. Een corner van Vlap vanaf links werd onvoldoende weggewerkt. De afgeslagen bal viel voor de voeten van Steijn, die beheerst binnenschoot. Steijn, die in de voorbereiding in vier duels negen goals maakte, trok die lijn vrolijk door.

Steijn en ploeggenoten vieren de 1-0 - ANP