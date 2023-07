Formule 1-coureurs brengen eerbetoon in Spa aan omgekomen collega Hubert

Tijdens de Formule 2-race in de Ardennen sloeg in 2019 het noodlot toe voor Hubert. Na de snelle bochtencombinatie van Eau Rouge en Raidillion vloeg het Franse talent hard van de baan. Zijn bolide stuiterde terug richting het circuit en Juan Manuel Correa reed op volle snelheid tegen hem aan.

Hubert overleed, Correa werd met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Gasly was een van de beste vrienden van Hubert. Jaarlijks legt hij bloemen op de plek waar het vier jaar geleden misging.

Vorige maand gebeurde een paar honderd meter verderop hetzelfde met de jonge Nederlandse rijder Dilano van 't Hoff. In de regen spinde hij en ook zijn wagen werd in de zijkant geraakt. Van 't Hoff overleefde het ongeluk niet. Ook deze crash zorgde voor een schok in de internationale autosportwereld.